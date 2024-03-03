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Удар по Одессе: Литва требует немедленного наказания России
03.03.2024 21:58 Алина Груднева

Удар по Одессе: Литва требует немедленного наказания России

Россия должна немедленно прочувствовать на себе серьезные последствия ужасного удара по Одессе, в результате которого погибли 12 человек, среди которых оказались пятеро детей.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Это абсолютно ужасное убийство. Умышленно убивая младенцев во сне, Россия заявляет о явном пренебрежении к любым мирным соглашениям, прошлым или будущим. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не безнаказанность", - призвал он.
 

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