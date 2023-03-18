



Учителя - энтузиасты протестов намерены парализовать работу системы образования



Учителя и директора школ начали организовывать подготовку к закрытию школьной системы в знак протеста против правовой реформы.



Встречи по поводу следующих шагов организаторов протеста проходят в режиме нон-стоп, более 100 различных организаций участвуют в виртуальном круглом столе и пытаются договориться о том, как и что будет происходить на предстоящей неделе.



Некоторые из лидеров организаций высказали мнение, что протест - это "пушинка", и что меры и срывы должны быть усилены самым острым образом. Один из них даже сказал на собрании: "Посмотрите, что происходит во Франции после пенсионного протеста. Поезда были остановлены, школы закрыты, поставки топлива заблокированы. Тамошние организации угрожают, что "Франция перестанет работать", если Макрон не отменит реформы. Мы проводим демонстрацию за существование израильской демократии, а не за пенсии".



На следующей неделе организаторы планируют "парализовать" работу центральных государственных учреждений.



В последние 48 часов сотни учителей, директоров школ вели жаркие дискуссии в специальных группах WhatsApp, пытаясь организовать прекращение работы системы образования уже на следующей неделе. Во время шабата ynet получил подробную информацию об обсуждениях, происходящих в этих группах, в которые уже входят более 1200 учителей со всей страны.



Среди прочего, рассматривается возможность прекращения занятий в школах в четверг, день, назначенный протестующими как еще один национальный день протеста.



Министерство образования заявило: "Учебные дни проходят в обычном режиме. Особенно в это время важно сохранить школьный режим для детей при открытом, государственном и сбалансированном посредничестве в решении вопросов общественной повестки дня."