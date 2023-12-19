Новости » Политика
У РФ есть проблемы с производством ракет, – партизаны
19.12.2023 09:13 Mignews

У РФ есть проблемы с производством ракет, – партизаны

Партизаны движения "АТЕШ" добыли секретную информацию с Дубненского машиностроительного завода, который находится в Московской области. Он свидетельствует о том, что у россиян сейчас имеются проблемы с производством ракет.

Так, исходя из полученной партизанами информации, завод не успел выполнить годовой госзаказ на производство ракет Х-32. Завод должен был изготовить до 10 ноября 80 ракет, но фактически изготовил только 61. 

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Одна из причин – госзаказ превышал возможности завода более чем в три раза, и это подтвердил источник из руководства завода.

Как сообщают партизаны, данные ракеты поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в в/ч 35020-В гарнизона "Белая". В обеих воинских частях на вооружении стоят  бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные с Ту-22М3 для пуска ракет Х-32.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы