



У РФ есть конкретный план срыва Глобального саммита мира, – Зеленский

У Российской Федерации есть конкретный план по срыву Глобального саммита мира. Такое заявление со ссылкой на данные разведки сделал президент Владимир Зеленский во время встречи с работающими в Украине представителями государств-партнеров и международных организаций.



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"У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, – что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать – должны работать в единстве ради справедливого мира", – заявил глава украинского государства.



Зеленский считает, что сегодня все заинтересованы в том, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву, а Глобальный саммит мира в Швейцарии даст шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права.



