



У Польши третий по силе танковый потенциал в НАТО

8 января 2024 года Польша приняла новую партию из 29 американских танков M1A1 Abrams, которые будут поставлены на вооружение польской армии. Это уже третья партия M1A1, которую получит Польша, после поставки 14 танков в июне и 26 в ноябре 2023 года. Благодаря недавнему укреплению оборонного потенциала Польша стала третьей страной НАТО по военной мощи, особенно в противостоянии российской угрозе.



В январе 2023 года польское и американское правительства договорились о передаче Польше 116 основных боевых танков M1A1 Abrams на сумму 1,4 млрд долларов США. Последняя поставка танков в рамках этого заказа будет завершена к концу 2024 года.



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В объем поставки также входят 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 Hercules, восемь объединенных штурмовых мостов M1074 на базе M1 Abrams, шесть командно-штабных машин M577 и 26 укрытий нового поколения для контактного обслуживания оборудования в цехах (SECM), установленных на шасси Humvee, а также пакет обучения и логистики.



Благодаря последнему заказу польского правительства на основные боевые танки, Польша станет главной страной в Европе, которая будет иметь самое большое количество танков для противостояния новой угрозе со стороны России. В настоящее время польская армия оснащена 126 Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5, 16 Leopard 2PL и около 200 PT-91 Twardy.

