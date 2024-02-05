



У короля Великобритании обнаружили рак

У короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак, и сегодня он начал лечение, сообщил Букингемский дворец.



Диагноз был поставлен после лечения увеличенной простаты, хотя во дворце утверждают, что у него нет рака простаты.



Дворец не подтвердил, какой тип рака у 75-летнего монарха.



Представитель дворца сообщил: “Его Величество лечился от доброкачественного увеличения простаты.



Именно во время этого вмешательства была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство, и впоследствии диагностирована как форма рака.



Это второе заболевание теперь получит соответствующее лечение”.



Врачи посоветовали монарху приостановить любые общественные обязанности.



Вчера короля сфотографировали машущим руками после того, как он и королева посетили церковную службу в Сандрингеме, Норфолк.



