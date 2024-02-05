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У короля Великобритании обнаружили рак
05.02.2024 20:22 MIGnews.com

У короля Великобритании обнаружили рак

У короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак, и сегодня он начал лечение, сообщил Букингемский дворец.

Диагноз был поставлен после лечения увеличенной простаты, хотя во дворце утверждают, что у него нет рака простаты.

Дворец не подтвердил, какой тип рака у 75-летнего монарха.

Представитель дворца сообщил: “Его Величество лечился от доброкачественного увеличения простаты.

Именно во время этого вмешательства была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство, и впоследствии диагностирована как форма рака.

Это второе заболевание теперь получит соответствующее лечение”.

Врачи посоветовали монарху приостановить любые общественные обязанности.

Вчера короля сфотографировали машущим руками после того, как он и королева посетили церковную службу в Сандрингеме, Норфолк.

 

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