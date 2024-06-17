



У Израиля тесный контакт с Венгрией

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил своему венгерскому коллеге, что Израиль примет недавнее приглашение принять участие в заседании Совета ассоциации Израиль-Европа, но только после того, как Будапешт станет председателем Совета ЕС в июле.



Ранее в этом месяце глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель пригласил Израиль на "специальное" заседание Совета ассоциации для обсуждения войны в Газе, первое с 2022 года. Некоторые опасались, что встреча будет использована для порицания Израиля в связи с конфликтом.



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В настоящее время председателем совета является Бельгия, а Венгрия считается гораздо более дружелюбной по отношению к Израилю.



На встрече в Будапеште Кац сказал министру иностранных дел Венгрии Петеру Сиярто, что председательство Венгрии - это "беспрецедентная возможность улучшить положение Израиля в ЕС".



Кац говорит, что лидер ХАМАСа Яхья Синвар ждет, что международные органы примут резолюции, призывающие к прекращению огня, не обусловленному освобождением заложников, и "поэтому важно, чтобы мир проявил решительность и дал понять, что шансов на это нет".



Переходя к попыткам добиться прекращения огня в Ливане, Кац говорит, что Израиль хочет дипломатического решения, но "Хезболла" препятствует ему. "Если мы должны бороться, мы будем бороться и победим ХАМАС военным путем", - говорит он.

