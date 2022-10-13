



У Израиля - радужное демографическое будущее



Журналист газеты Маарив Асаф Ишай пишет, что несмотря на недавние публикации профессора директора Института Демократии Арнона Софера о том, что между рекой Иордан и морем существует равенство в численности евреев и арабов, реальность представляется совершенно иной.

В Газе проживает 1,8 миллиона человек. В Иудее и Самарии- еще меньше.



Арабская рождаемость снижается (в то время как еврейская рождаемость растет), и, кроме того, существует отрицательная миграция с территорий ПА порядка 50 000 человек в год.



Число арабов в Иудее и Самарии и Газе не превышает 3,4 миллиона человек - около 1,8 в секторе Газа и менее 1,5 миллиона в Иудее и Самарии и Иерусалиме. Эти цифры, вероятно, включают в себя жителей, которые скончались, но все еще числятся в списках избирателей, и жителей, покинувших власть. Откуда берутся такие большие различия? Центральное статистическое бюро Израиля ссылается на данные Центрального статистического бюро ПА, и это вводит в заблуждение.



Согласно отчету Всемирного банка за 2006 год, был обнаружен разрыв в 32% между количеством первоклассников в Иудее и Самарии и Газе и данными о рождаемости, опубликованными ПА за тот год. Помимо ложных записей, игнорируется естественная смертность, и поэтому в палестинской переписи 2007 года есть люди, родившиеся в 1845 году (в возрасте - 162 года). Власть также заявила о положительной иммиграции - около 50 000 человек в год - абсурдная цифра, вызвавшая критику со стороны международных профессиональных организаций. Ей пришлось обновить свою оценку до нуля.Также, согласно отчетам Министерства юстиции, в 1994-2002 годах в Израиле натурализовались около 130-140 тысяч палестинцев. Управление добавляет их к чуть более 350 тысячам жителей Восточного Иерусалима. ЦБС считает их жителями Израиля, и, таким образом, они учитываются дважды.



Так сколько же на самом деле жителей в Иудее и Самарии и Газе? В интервью египетскому телевидению в 2021 году Фатехи Хамед, высокопоставленный представитель ХАМАС, заявил, что в Газе проживает 1,8 миллиона человек. На палестинских муниципальных выборах 2012 года в Иудее и Самарии было зарегистрировано около 505 000 избирателей. С учетом арабской рождаемости (около трех детей на семью) можно получить цифру более миллиона жителей в Иудее и Самарии (без Восточного Иерусалима). Эти цифры также, вероятно, включают жителей, которые умерли и не были исключены из списков избирателей, и тех, кто покинул ПА- и получаем около 1,5 миллионов арабов в Иудее и Самарии.