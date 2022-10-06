



У дома Ганца прошел митинг

У дома министра обороны Бени Ганца в Рош-ха-Аине прошел митинг активистов, которые требовали провести операцию "Защитная стена-2" для искоренения волны палестинского террора.



В акции протеста приняли участие сотни жителей Иудеи, Самарии и Гуш-Эциона.



"Весь народ Израиля силен, даже когда его правительство слабо", – заявил глава регионального совета Самарии Йоси Даган во время демонстрации.



"И я говорю вам, министрам этого правительства, мы не позволим вам пренебрегать безопасностью государства Израиль", – добавил он.