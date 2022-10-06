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У дома Ганца прошел митинг
06.10.2022 15:37 Александр Юзовский

У дома Ганца прошел митинг

У дома министра обороны Бени Ганца в Рош-ха-Аине прошел митинг активистов, которые требовали провести операцию "Защитная стена-2" для искоренения волны палестинского террора.

В акции протеста приняли участие сотни жителей Иудеи, Самарии и Гуш-Эциона.

"Весь народ Израиля силен, даже когда его правительство слабо", – заявил глава регионального совета Самарии Йоси Даган во время демонстрации.

"И я говорю вам, министрам этого правительства, мы не позволим вам пренебрегать безопасностью государства Израиль", – добавил он.

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