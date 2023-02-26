



Лапид: Мы должны помешать Кнессету стать “северокорейским парламентом”

Лидер оппозиции Яир Лапид в воскресенье, 26 февраля, заявил, что “мы ничего не снимаем с обсуждения” в попытке помешать правительству радикально изменить судебную систему Израиля, отказавшись от предыдущего призыва к правящей коалиции приостановить продвижение реформы на два месяца.



“Здесь предпринимается попытка разрушить израильскую демократию, общество и культуру”, – сказал Лапид радио “Галей ЦАХАЛ” на следующий день после восьмого массового митинга против судебной реформы. “Люди, которые вчера вышли на улицы, пытаются спасти Государство Израиль, потому что они хотят жить в демократической стране”.



Отвечая на вопрос о возможной отставке всех оппозиционных депутатов в знак протеста против скандальной судебной реформы, Лапид сообщил, что оппозиция обсуждает, “что можно сделать, чтобы остановить это безумие”.



“Мы рассматриваем все возможности. Мы ничего не убираем со стола, потому что здесь происходит катастрофа”, – заявил он. “Что мы ждем, пока он станет северокорейским парламентом, в котором мы должны аплодировать властям? Они ведут Израиль к гибели”.



Лапид настаивал на том, что он не требовал 60-дневной заморозки законопроекта в качестве условия переговоров, утверждая, что он просто намечал план проведения компромиссных переговоров.



“Если страна меняет форму правления, я думаю, уместно посвятить несколько недель размышлениям об этом”, – сказал он. “Но это не было условием”.



Отвечая Лапиду, член партии “Ликуд” Амихай Шикли сказал, что лидер оппозиции, похоже, "влюбился" в протесты.



“Лапид кажется полностью пьяным от событий, что помогает ему скрывать свое унизительное поражение на выборах”, – заявил министр диаспоры, призвав оппозицию к переговорам, но исключив возможность сделать это “с прижатым к виску пистолетом”.