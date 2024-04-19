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Туск обратился к фермерам с призывом немедленно прекратить блокаду границы
19.04.2024 13:20 MIGnews.com

Туск обратился к фермерам с призывом немедленно прекратить блокаду границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к протестующим на границе Польши и Украины с требованием немедленно прекратить акции блокировки границы.

По словам Туска, ситуация, в которой сегодня оказалась Украина в результате непрекращающихся тяжелых обстрелов со стороны России, крайне тяжела.
В самое ближайшее время война может изменить характер.

“Я хочу обратиться ко всем без исключения в Польше. Не делайте ничего, что могло бы принести вред Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы”, - сообщим польский премьер.


 

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