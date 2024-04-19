



Туск обратился к фермерам с призывом немедленно прекратить блокаду границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к протестующим на границе Польши и Украины с требованием немедленно прекратить акции блокировки границы.



По словам Туска, ситуация, в которой сегодня оказалась Украина в результате непрекращающихся тяжелых обстрелов со стороны России, крайне тяжела.

В самое ближайшее время война может изменить характер.



“Я хочу обратиться ко всем без исключения в Польше. Не делайте ничего, что могло бы принести вред Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы”, - сообщим польский премьер.





