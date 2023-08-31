



Туркменистанцев, выезжающих за рубеж, обяжут подписать гарантии о возвращении

Власти Туркменистана обяжут выезжающих за рубеж граждан сдать психологический тест, пройти собеседование с сотрудником министерства национальной безопасности (МНБ) и подписать гарантии о возвращении в страну до окончания срока действия визы. Об этом сообщает Радио Азатлык.



Новые требования, как уточняет издание, начали действовать, в частности, в одном из регионов страны – Балканском велаяте. Власти региона передают в министерство национальной безопасности списки людей, оформивших визы на выезд за рубеж, после чего их вызывают в местную администрацию. Здесь туркменистанцы проходят собеседование с сотрудником МНБ, который курирует вопросы миграции.



На собеседовании сотрудник проверяются данные об отсутствии судимости у родственников в трех поколениях и требуется написать гарантийное письмо о возвращении домой. Сотрудник МНБ также предупреждает, что в отношении граждан, которые решат остаться за границей или не приедут на родину до окончания срока визы, заведут дело.



После собеседования выезжающий должен заполнить анкету, вопросы в которой похожи на "психологический тест". Одна из подававшихся на выездную визу женщин рассказала Радио Азатлык, что в ее анкете, в которой содержалось не менее 60 пунктов, были следующие вопросы: "Вышли бы вы замуж за иностранцем?", "Как вы относитесь к наркотикам?", "Какими мессенджерами вы пользуетесь?" и прочее.



Прохождение новой процедуры, как пишет Радио Азатлык, обязательно для всех, кто получил визу на выезд из страны.



В миграционной службе корреспонденту издания пояснили, что дополнительные требования введены из-за увеличения числа туркменистанцев, которые выехали из страны и не вернулись.