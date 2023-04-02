



Турецкий дрон Bayraktar впервые поразил цель на расстоянии 140 км

В Турции военный беспилотник Bayraktar Akinci от компании Baykar впервые запустил сверхзвуковую ракету IHA-230. Подробности ударных испытаний обнародовал турецкий сайт Savunma Sanayi ST.



Разработчики впервые вооружили Bayraktar Akinci сверхзвуковой ракетой типа "воздух-земля" IHA-230 производства турецкой компании Roketsan. Во время испытаний беспилотник взлетел c аэродрома Центра летной подготовки и испытаний возле города Текирдаг, направился к провинции Синоп и запустил ракету, которая успешно поразила цель на расстоянии 140 км в Черном море.



Как отмечает издание, IHA-230 значительно повышает боевые возможности БПЛА, поскольку обладает собственной двигательной установкой. Она развивает высокую скорость и летит очень далеко, поражая цели с высокой точностью. Еще одним преимуществом является расширение арсенала Bayraktar Akinci, поскольку он может предоставить турецкой армии возможность поражать больше объектов разных типов и в разных условиях.



