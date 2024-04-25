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Турецкий бизнесмен покупал российскую нефть через Туркменистан
25.04.2024 08:35 MIGnews.com

Турецкий бизнесмен покупал российскую нефть через Туркменистан

Российская нефть, загружаемая на территории Ливии, находящейся под контролем вооруженных сил мятежного фельдмаршала Хафтара, далее отправляется в Турцию. Руководит процессом бизнесмен Анар Ализаде. 

Про це повідомляє впливова турецька газета Cumhuriyet.

Голова турецької Асоціації суднозаправників Деніз Ерайдин розповів про цю ситуацію у своїх свідченнях органам прокуратури Туреччини. 

За словами свідка, з метою приховування джерела нафти, що поставляється, використовувалися підроблені документи. У документах як держава-виробник товару вказується Мальта. А країною походження ресурсу - Туркменістан.

Зазначається, що стосовно самого Алізаде турецькими правоохоронними органами розпочато розгляд.

"Постачання розглянутих нафтопродуктів, які, як стверджується, мають туркменське походження, спочатку на Мальту, а потім у турецькі порти, суперечить логістичним ланцюжкам, що склалися.

Продукція, що завантажується з Мальти, являє собою газойль російського походження, що завантажується на територіях Лівії, які перебувають під контролем фельдмаршала Хафтара і ПВК Вагнера", - зазначив Ерайдин.


 

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