



Турецкий бизнесмен покупал российскую нефть через Туркменистан

Российская нефть, загружаемая на территории Ливии, находящейся под контролем вооруженных сил мятежного фельдмаршала Хафтара, далее отправляется в Турцию. Руководит процессом бизнесмен Анар Ализаде.



Про це повідомляє впливова турецька газета Cumhuriyet.



Голова турецької Асоціації суднозаправників Деніз Ерайдин розповів про цю ситуацію у своїх свідченнях органам прокуратури Туреччини.



За словами свідка, з метою приховування джерела нафти, що поставляється, використовувалися підроблені документи. У документах як держава-виробник товару вказується Мальта. А країною походження ресурсу - Туркменістан.



Зазначається, що стосовно самого Алізаде турецькими правоохоронними органами розпочато розгляд.



"Постачання розглянутих нафтопродуктів, які, як стверджується, мають туркменське походження, спочатку на Мальту, а потім у турецькі порти, суперечить логістичним ланцюжкам, що склалися.



Продукція, що завантажується з Мальти, являє собою газойль російського походження, що завантажується на територіях Лівії, які перебувають під контролем фельдмаршала Хафтара і ПВК Вагнера", - зазначив Ерайдин.





