



Турция сможет вернуться в программу F-35, но есть нюанс

В 2019 году Анкара начала реализацию соглашение о закупке российских ЗРК С-400. Этот контракт с Россией был заключен еще в 2017 году. Общая стоимость сделки - $2,5 млрд за четыре дивизиона.В ответ США включили санкции против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки из-за санкций" (CAATSA). В результате Турция была исключена из программы F-35. При этом это решение было и по самой программе самолета, потому что Турция уже была интегрирована в систему поставок комплектующих для самолетов.



Но и на этом наказание непослушной Турции не закончилось.



Анкаре заблокировали программу модернизации самолетов F-16 до уровня Block 70/72, составляющих основу ее авиапарка. Прошло четыре года, и блокировка была снята, когда на повестке дня оказалось вступление Швеции в НАТО. Впрочем, цену США запросили не малую. За 40 новых самолетов и модернизацию 79 старых в США попросили $23 млрд.



Для урегулирования этой непростой политической ситуации США направили к Эрдогану Викторию Нуланд. Та, впрочем, долго вокруг да около не ходила, сразу сказала, что запрет на продажу F-35 возможно будет снят, если турки откажутся от российских ЗРК С-400, о чем незамедлительно подтвердила в интервью CNN Turk. И это - основное требование.



"Если мы сможем решить проблему с С-400, то США были бы рады вернуть Турцию в семью F-35. Но мы должны сделать так, чтобы у Турции была сильная противовоздушная оборона... Как вы знаете, это сложный вопрос. В наши дни ПВО нужна всем. Мы видим это во всем мире. Но если мы все же сможем решить эту проблему, проблема CAATSA исчезнет, ​​и мы сможем вернуться к разговорам о F-35", - отметила заместитель Государственного секретаря США.



По словам Нуланд, США не оставят Турцию без защиты, а напротив на замену С-400 предложит иное ПВО и тут же вернет Анкару в программу по F-35.



Известно, что в мае 2023 года Вашингтон предлагал передать российских ЗРК С-400 в Украину. Тогда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил отказ. Стоит предположить, что теперь Анкара задумается. Ведь получить Patriot и допуск к F-35 - куда интересней, чем обладание санкционными ЗРК российского производства. Об этом сообщает Defense Express.