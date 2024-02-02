Новости » Политика
Турция штрафует корабли, идущие из Крыма
02.02.2024 00:30 Катя Шульц

Турция штрафует корабли, идущие из Крыма

Правительство Турции внедряет различные санкции к кораблям, которые прибывают из Крыма, сообщает газета Sabah со ссылкой на министра транспорта Турции Абдулкадира Уралоглу.

Министр сообщил, что власти Турции не имеют возможности отслеживать точные координаты таких судов из-за выключенных систем автоматического распознавания. Однако санкции все равно применяют после проверок. Этим кораблям приходится возвращаться обратно или на них накладывают значительные штрафы. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы