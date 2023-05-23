



Турция провела успешный запуск собственной баллистической ракеты Tayfun – видео

Турецкая компания Roketsan произвела успешный тестовый запуск ракеты Tayfun по пусковой установке. Об этом сообщил глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в Twitter.



В ходе испытаний впервые была показана пусковая установка для баллистических ракет Roketsan. На ее шасси помещается сразу два боеприпаса.

"Мы успешно провели новый тестовый запуск нашей ракеты Tayfun. Я поздравляю всех причастных, особенно Roketsan", – написал Демир.



Согласно информации Anadolu, пуск ракеты произошел 23 мая в 06:44 по местному времени из района Черноморского аэропорта Ризе-Артвин. В ходе первых испытаний Tayfun пролетела 561 км, тогда заявлялось о намерениях довести ее дальность до 1000 км. Ожидается, что после учений Tayfun примут на вооружение турецкой армии.



В ноябре президент Эрдоган заявил, что ракета Tayfun "свела с ума" Грецию. По словам турецкого лидера, Греция жаловалась США на новое вооружение.