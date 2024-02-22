Турция поможет США с производством боеприпасов
Турция поможет Соединенным Штатам с увеличением производства артиллерийских боеприпасов.
По данным Anadolu Ajansı, такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джефф Юргенсен.
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По его словам, субподрядчики из турецкого оборонного сектора помогут с производством на американских предприятиях металлических деталей для 155-миллиметровых боеприпасов. Производство будет осуществляться на трех заводах в Техасе. Оно стартует до конца 2025 года.
Юргенсен уточнил, что заключен контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.