



Турция поможет США с производством боеприпасов

Турция поможет Соединенным Штатам с увеличением производства артиллерийских боеприпасов.



По данным Anadolu Ajansı, такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джефф Юргенсен.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, субподрядчики из турецкого оборонного сектора помогут с производством на американских предприятиях металлических деталей для 155-миллиметровых боеприпасов. Производство будет осуществляться на трех заводах в Техасе. Оно стартует до конца 2025 года.



Юргенсен уточнил, что заключен контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.