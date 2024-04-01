



Турция поддержит кандидата на пост главы НАТО, исходя из своих потребностей

Президент Турции Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сказал, что Анкара поддержит кандидата на пост нового главы НАТО, исходя из своих ожиданий и потребностей, сообщила турецкая администрация.



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Эрдоган сказал премьеру Рютте, что Турция ожидает, что новый глава альянса будет служить потребностям и интересам союзников в области борьбы с терроризмом и учитывать чувствительность союзников, не входящих в Европейский союз, говорится в заявлении его офиса.

