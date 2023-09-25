



Турция передала Пакистану новый корвет класса Ada

Компания ASFAT в Турции передала Пакистану еще один корвет класса Ada в рамках программы MILGEM. Торжественная церемония передачи боевых кораблей прошла 23 сентября на Турецкой верфи с участием министров обороны Турции и Пакистана, сообщает Naval News.



Турция впервые в истории одновременно строит 4 корвета и 2 морских патрульных корабля на верфях Стамбула и Караси. Пакистан получил уже несколько корветов Ada в рамках этой программы, которая началась еще в 2019 году.



Ada – это универсальные корабли, способные выполнять широкий спектр военных задач, от противовоздушной обороны до обороны от подводных лодок. Корабли оснащены системой ПВО MBDA Albatros и ракетами Harbah для ударов по сухопутным целям.



Пакистанский корвет класса Ada имеет следующие основные характеристики:

водоизмещение: 2926 тонн;

длина: 108,2 м;

ширина: 14,8 м;

осадка: 4,05 м;

максимальная скорость: 31 узел (57 км/ч);

радиус действия: 3500 морских миль (6482 км);

автономность: 15 дней на море;

экипаж: 93+40.

Помимо этого, турецкий флот получил два новых патрульных корабля, представляющих собой видоизмененный вариант класса Ada. Основной задачей этих кораблей является разведка, наблюдение, поиск и спасение, борьба с терроризмом, а также поддержка десантных операций. Корабли будут вооружены противокорабельными ракетами ATMACA или CAKIR, а также 76-мм пушкой и малой ракетной установкой с L-UMTAS, наводимой по лазеру.



Эта передача корвета Ada и укрепление военного сотрудничества свидетельствует о том, что Турция и Пакистан продолжают развивать стратегические отношения в области обороны.



Напомним, 19 сентября стало известно, что Пакистан начал производить китайские танки VT-4 по китайской лицензии. А 18 августа в Турции заложили второй корвет Ada для Военно-морских сил Украины.