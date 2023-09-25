Турция передала Пакистану новый корвет класса Ada
Компания ASFAT в Турции передала Пакистану еще один корвет класса Ada в рамках программы MILGEM. Торжественная церемония передачи боевых кораблей прошла 23 сентября на Турецкой верфи с участием министров обороны Турции и Пакистана, сообщает Naval News.
Турция впервые в истории одновременно строит 4 корвета и 2 морских патрульных корабля на верфях Стамбула и Караси. Пакистан получил уже несколько корветов Ada в рамках этой программы, которая началась еще в 2019 году.
Ada – это универсальные корабли, способные выполнять широкий спектр военных задач, от противовоздушной обороны до обороны от подводных лодок. Корабли оснащены системой ПВО MBDA Albatros и ракетами Harbah для ударов по сухопутным целям.
Пакистанский корвет класса Ada имеет следующие основные характеристики:
- водоизмещение: 2926 тонн;
- длина: 108,2 м;
- ширина: 14,8 м;
- осадка: 4,05 м;
- максимальная скорость: 31 узел (57 км/ч);
- радиус действия: 3500 морских миль (6482 км);
- автономность: 15 дней на море;
- экипаж: 93+40.
Эта передача корвета Ada и укрепление военного сотрудничества свидетельствует о том, что Турция и Пакистан продолжают развивать стратегические отношения в области обороны.
Напомним, 19 сентября стало известно, что Пакистан начал производить китайские танки VT-4 по китайской лицензии. А 18 августа в Турции заложили второй корвет Ada для Военно-морских сил Украины.