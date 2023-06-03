



Турция направила миротворцев в Косово

Турция в ответ на запрос НАТО направляет в Косово миротворческие силы.



Информацию об этом подтверждает министерство обороны страны.



"После событий в Косово по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон спецназа 65-й механизированной пехотной бригады командования, который ранее был выделен Силами НАТО в Косово", – сказано в заявлении.



По предварительным данным, подразделение отправят в косовские казармы "Султан Мурат" примерно 4-5 июня.



Турецкое оборонное ведомство в очередной раз призвало к сдержанности и диалогу для разрешения кризиса.



