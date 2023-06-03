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турция
03.06.2023 20:46 Алина Груднева

Турция направила миротворцев в Косово

Турция в ответ на запрос НАТО направляет в Косово миротворческие силы.

Информацию об этом подтверждает министерство обороны страны.

"После событий в Косово по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон спецназа 65-й механизированной пехотной бригады командования, который ранее был выделен Силами НАТО в Косово", – сказано в заявлении.

По предварительным данным, подразделение отправят в косовские казармы "Султан Мурат" примерно 4-5 июня.

Турецкое оборонное ведомство в очередной раз призвало к сдержанности и диалогу для разрешения кризиса.

 

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