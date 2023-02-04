



Турция налаживает военное сотрудничество с Индонезией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Индонезии Прабово Субианто подписали "План реализации военного сотрудничества" на официальной встрече в Минобороны Турции



Главы оборонных ведомств провели переговоры — как в узком, так и в расширенном формате. После переговоров подписали «План реализации военного сотрудничества».



Хулуси Акар заявил, что удовлетворен визитом коллеги из Индонезии. Кроме того, министр подчеркнул, что у двустороннего сотрудничества в сфере обороны есть большой потенциал.



Подробности запланированных мероприятий не раскрываются.