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Турция налаживает военное сотрудничество с Индонезией
04.02.2023 13:50 Евгения Маркова

Турция налаживает военное сотрудничество с Индонезией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Индонезии Прабово Субианто подписали "План реализации военного сотрудничества" на официальной встрече в Минобороны Турции

Главы оборонных ведомств провели переговоры — как в узком, так и в расширенном формате. После переговоров подписали «План реализации военного сотрудничества».

Хулуси Акар заявил, что удовлетворен визитом коллеги из Индонезии. Кроме того, министр подчеркнул, что у двустороннего сотрудничества в сфере обороны есть большой потенциал.

Подробности запланированных мероприятий не раскрываются.

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