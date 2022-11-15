



Трюдо поговорил с лидером Китая в кулуарах G20 - СМИ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник около 10 минут в кулуарах саммита G20 на Бали.



Об этом рассказал источник в правительстве Канады, сообщает Jerusalem Post.



По информации источник, в разговоре с Си Цзиньпином Трюдо поднял вопрос о "вмешательстве" Китая в дела Канады.



Вероятно, речь идет о том, Китай якобы вмешивался в выборы 2019 года, и об аресте предполагаемого китайского шпиона в понедельник.