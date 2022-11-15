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Трюдо поговорил с лидером Китая в кулуарах G20 - СМИ
15.11.2022 18:53 Ольга Белозерова

Трюдо поговорил с лидером Китая в кулуарах G20 - СМИ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник около 10 минут в кулуарах саммита G20 на Бали.

Об этом рассказал источник в правительстве Канады, сообщает Jerusalem Post.

По информации источник, в разговоре с Си Цзиньпином Трюдо поднял вопрос о "вмешательстве" Китая в дела Канады.

Вероятно, речь идет о том, Китай якобы вмешивался в выборы 2019 года, и об аресте предполагаемого китайского шпиона в понедельник.

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