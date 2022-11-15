



Канада: работник коммунальной службы шпионил в пользу Китая

Канадская полиция сообщила, что работник коммунальной службы Hydro-Quebec был арестован за шпионаж в пользу Китая.



По делу был арестован 35-летний Юешэн Ван, которого обвинили в шпионаже, сообщает ВВС.



В полиции заявили, что Ван "получил коммерческую тайну в интересах Китайской Народной Республики в ущерб экономическим интересам Канады". Вана обвиняют в получении коммерческой тайны, несанкционированном использовании компьютера, злоупотреблении доверием со стороны государственного служащего и мошенничестве с целью получения коммерческой тайны.



Преступления якобы произошли в период с февраля 2018 года по октябрь 2022 года.



