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Канада: работник коммунальной службы шпионил в пользу Китая
15.11.2022 16:50 Ольга Белозерова

Канада: работник коммунальной службы шпионил в пользу Китая

Канадская полиция сообщила, что работник коммунальной службы Hydro-Quebec был арестован за шпионаж в пользу Китая.

По делу был арестован 35-летний Юешэн Ван, которого обвинили в шпионаже, сообщает ВВС.

В полиции заявили, что Ван "получил коммерческую тайну в интересах Китайской Народной Республики в ущерб экономическим интересам Канады". Вана обвиняют в получении коммерческой тайны, несанкционированном использовании компьютера, злоупотреблении доверием со стороны государственного служащего и мошенничестве с целью получения коммерческой тайны.

Преступления якобы произошли в период с февраля 2018 года по октябрь 2022 года.

 

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