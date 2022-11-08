



Трюдо обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в стране.



Трюдо обвинил Пекин в "агрессивных играх" с демократиями и в нападении на канадские институты в своем недавнем заявлении, сообщает BBC.



"Мы приняли значительные меры для укрепления честности наших избирательных процессов и наших систем и будем продолжать вкладывать средства в борьбу с вмешательством в выборы, против иностранного вмешательства в наши демократии и институты. К сожалению, мы видим, что страны, государственные деятели со всего мира, будь то Китай или другие, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами, с нашими демократиями", - заявил Трюдо.



По данным канадской прессы, канадская разведка выявила "тайную сеть" поддерживаемых Пекином кандидатов на недавних выборах. Трюдо доложили, что на федеральных выборах 2019 года Китай поддержал не менее 11 кандидатов.



Ссылаясь на неназванных сотрудников разведки, местная телекомпания Global News сообщила, что Пекин направил средства кандидатам и что китайские оперативники выступали в качестве советников в ходе предвыборной кампании многих кандидатов.