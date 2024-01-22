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Преимущества СВО словами 22-летнего россиянина
22.01.2024 05:30 MIGnews.com

Преимущества СВО словами 22-летнего россиянина

Основное преимущество этой войны в том, что можно грабить, убивать, насиловать, издеваться над людьми и тебе за это еще и деньги платят. И он бы на такое пошел.



 

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