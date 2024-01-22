Преимущества СВО словами 22-летнего россиянина
Основное преимущество этой войны в том, что можно грабить, убивать, насиловать, издеваться над людьми и тебе за это еще и деньги платят. И он бы на такое пошел.
Три плюса «СВО», с точки зрения простого русского парня.— Lara-Lara (@LaraLar93023545) January 20, 2024
🔺Можно безнаказанно убивать людей и не сесть за это в тюрьму
🔺 Можно ловить, пытать и резать людей
🔺 Можно за это все получать деньги, 220 тысяч рублей в месяц
"Я бы пошел". pic.twitter.com/Ntdcwr5AW3