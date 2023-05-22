



Трехчасовая встреча: Нетаниягу и Бен-Гвир еще не достигли соглашения

Как сообщают СМИ, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром в своем офисе более трех часов, так и не приняв решения относительно требования последнего о дополнительных сотнях миллионов шекелей для Негева и Министерство Галилеи.



Спор является последним серьезным препятствием, оставшимся перед утверждением государственного бюджета на 2023-2034 годы, который должен быть принят в течение следующих семи дней, иначе правительство автоматически падет, и будут назначены досрочные выборы. Бен-Гвир говорит, что не поддержит бюджет, если его требование не будет выполнено. Однако, как сообщается, министр финансов Бецалель Смотрич пригрозил уйти в отставку, если бюджет будет увеличен хотя бы еще на один шекель.



Нетаниягу, который, как сообщается, поддерживает позицию Смотрича, предложил взять деньги у собственного министерства Бен-Гвира, но последний отверг это, говорится в сообщениях.



Отмечается, что внутри "Оцма Иегудит" существуют разногласия: некоторые члены партии выступают против поддержки бюджета, если партийному министерству будет выделено менее 700–800 миллионов шекелей.



