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Трампу прислали повестку в суд
22.10.2022 09:16 Александр Юзовский

Трампу прислали повестку в суд

Экс-президенту США Дональду Трампу отправили повестку в суд для дачи показаний в деле о нападении его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Согласно информации Reuters, бывший американский лидер должен явиться на допрос 14 ноября.

"Как показали наши слушания, мы собрали неопровержимые доказательства, в том числе от десятков ваших бывших сотрудников, что вы лично организовали и руководили многокомпонентной попыткой отменить президентские выборы 2020 года и воспрепятствовать мирной передаче власти", – написал комитет в письме Трампу.

Журналисты также отметили, что политик может отказаться от дачи показаний.

"Он вряд ли согласится с повесткой в ​​суд и может просто попытаться оттянуть время в комитете, мандат которого, вероятно, истечет в начале следующего года, если республиканцы получат большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в ноябре", – пишут журналисты.

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