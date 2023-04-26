



Новый иск: Трампа обвиняют в попытке изнасилования

Против бывшего президента США Дональда Трампа подали очередной иск. Его обвиняют в попытке изнасилования, пишет BBC.



Во вторник в Нью-Йорке начнется отбор присяжных судей. Трамп все обвинения отвергает.



Колумнистка Э Джин Кэрролл обвинила Трампа в инциденте, который произошел более 30 лет назад. По ее словам, нападение произошло в магазине Bergdorf Goodman на Манхэттене в конце 1995 или начале 1996 года. Трамп выбирал в магазине нижнее белье для другой женщины и обратился к Кэролл за помощью. Затем он в шутку попросил женщину примерить белье, после чего якобы напал на нее в раздевалке.



Женщина утверждает, что ей удалось отбиться и скрыться. Тогда она не хотела обращаться в полицию, потому что “была шокирована и не хотела думать о себе как жертве изнасилования”. Две подруги Кэрролл подтвердили, что женщина рассказала им об этом инциденте в течение нескольких дней после него.

Трамп неоднократно отвергал все обвинения. Он говорит, что женщина подала иск из-за его популярности.



Ожидается, что суд продлится несколько недель. Кэролл подала гражданский иск, поскольку уголовные сроки давности за этим преступлением давно истекли. Истек и срок подачи гражданских исков, но в 2022 году в Нью-Йорке приняли закон, позволивший жертвам изнасилования в течение года подать иски о сексуальных домогательствах независимо от того, когда они произошли.

