



Трамп назвал Хизбаллу "умной", а Галанта "придурком": министр ответил

Бывший президент США Дональд Трамп нелестно высказался не только по поводу премьер-министра Биньямина Нетаниягу, но и в отношении министра обороны Йоава Галанта, комментируя происходящее в Израиле.



Он назвал членов террористической организации "Хизбаллы" "очень умными", а Галанта "придурком", когда выступал на предвыборном митинге в Уэст-Палм-Бич.



"Хизбалла" очень умна. Они все очень умные. Прессе не нравится, когда я так говорю. У Израиля есть министр обороны или кто-то еще, говорящий: "Я надеюсь, что "Хизбалла" не нападет на нас с севера". На следующее же утро они атаковали. Они послушали этого придурка и напали с севера, потому что он сказал: "Это наше слабое место", - сказал Трамп.



В офисе Галанта уже отреагировали на скандальные слова экс-президента США.



"Министр обороны никак не высказывался по поводу того, что ему приписывают относительно "Хизбаллы". Это необоснованные предположения - министр обороны убежден и уверен в способности ЦАХАЛа и сил безопасности нанести урон всем нашим врагам", - сказано в сообщении.