



Трагедия в Бериславе: в МИД Франции вызвали посла РФ

Из-за гибели французских волонтеров в Бериславе Херсонской области в Министерство иностранных дел Франции вызвали посла РФ Алексея Мечкова.



МИД Франции еще раз осудит российские удары по Украине, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника, сообщает BFM TV со ссылкой на дипломатический источник.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Париж также "осудит возобновление дезинформации, направленной против Франции", добавил тот же источник, через несколько дней после того, как Министерство обороны Франции выявило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, обвиняющей Францию.



Как сообщал Mignews, 1 февраля в результате атаки РФ беспилотниками по Бериславу погибли двое гражданин Франции, еще трое – получили ранения. Президент Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян "трусливым и возмутительным актом". Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн заявил, что РФ должна ответить за свои преступления. А Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что террор РФ не знает о национальности жертв.