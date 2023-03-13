



Только 5 из 3 000 запросов на прослушку в Израиле были отклонены в 2022 году



Данные, предоставленные министерством национальной безопасности комитету по законодательству в Кнессете, показывают, что в течение 2022 года в рамках полицейских расследований было подано 2733 заявки на прослушивание. Согласно отчету канала КАН, за исключением пяти из них - все были подтверждены.



В общей сложности в том году полиция прослушала 2 847 человек. Сегодня комитет проведет обсуждение дела компании NSO, в рамках которого были переданы данные.