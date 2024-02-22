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Токаев ловко поддел Путина, мол, выборы выиграет 100% теперь
22.02.2024 23:30 MIGnews.com

Токаев ловко поддел Путина, мол, выборы выиграет 100% теперь

“Не обязательно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть, кто победит на выборах в России”.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев весьма прямо намекнул Путину , что выборы он выиграет, в том сомнений нет. Однако Путин воспринял это “предвидение”, как комплимент - улыбался.

За время своей короткой хвалебной речи, Токаев в глаза Путину почти не смотрел.





 

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