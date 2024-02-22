



Токаев ловко поддел Путина, мол, выборы выиграет 100% теперь

“Не обязательно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть, кто победит на выборах в России”.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев весьма прямо намекнул Путину , что выборы он выиграет, в том сомнений нет. Однако Путин воспринял это “предвидение”, как комплимент - улыбался.



За время своей короткой хвалебной речи, Токаев в глаза Путину почти не смотрел.