Токаев ловко поддел Путина, мол, выборы выиграет 100% теперь
“Не обязательно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть, кто победит на выборах в России”.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев весьма прямо намекнул Путину , что выборы он выиграет, в том сомнений нет. Однако Путин воспринял это “предвидение”, как комплимент - улыбался.
За время своей короткой хвалебной речи, Токаев в глаза Путину почти не смотрел.
🔰Не обязательно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть, кто победит на выборах в России. Токаев, конечно же, тонко намекнул самопровозглашенному президенту России, что он является классическим диктатором, но, судя по довольной улыбке Путина, тот воспринял это как комплимент.… pic.twitter.com/WrO3jB1Bjp— Посланник Мира (@ChroniclesofWa1) February 22, 2024