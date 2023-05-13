



Тихановская рассказала о событиях в Беларуси, "если Лукашенко – все"

На фоне слухов о возможной болезни самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко лидер оппозиции Светла Тихановская заявила, что нужно готовиться к тому, чтобы не допустить нового диктатора к власти в Беларуси. Об этом она написала 10 мая в своем Telegram.



"Знаете, за 28 лет у многих белорусов в голове хоть раз проскакивала мысль: а что будет, если Лукашенко – все? И, конечно, на ум сразу приходит мысль про шампанское и праздник для всей страны. Но, на самом деле, сразу после празднования для нашей страны настанет трудное время. Когда всей нации нужно будет серьезно напрячься, чтобы начать отстраивать все то, что было разрушено за эти годы, а главное – не допустить прихода другого диктатора или российского ставленника и сохранить независимость", – подчеркнула она.



По словам Тихановской, в случае смерти Лукашенко среди его "элиты" начнется самая настоящая борьба.



"Ни о каком единстве среди них в этот период думать не стоит. Уже сейчас существует напряжение между разными по настроению и отношению к репрессиям "ветвями" режимной власти. Но самая их большая проблема в том, что они годами уповали на Лукашенко. Своим положением они обязаны ему. Когда его не станет, все влияние этой "элиты" будет очень хрупким – а амбиции огромными", – пишет оппозиционерка.



Она добавила, что именно в этот момент и должны состояться переговоры и назначены новые выборы – чтобы решить политический кризис.



