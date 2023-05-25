



Террорист, просивший о досрочном освобождении, вернулся из больницы в тюрьму

Состояние заключенного-террориста Валида Дака, приговоренного к пожизненному заключению за участие в похищении и убийстве солдата ЦАХАЛа Моше Тамама в 1984 году, улучшилось.



В четверг утром террорист был переведен в медицинский центр Израильской тюремной службы после того, как его выписали из больницы Ассаф Харофех.



После освобождения террориста министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал тюремной службе не предоставлять заключенному никаких привилегий.



Согласно источникам, министр Бен-Гвир приказал Управлению тюрем вести себя строго по отношению к Даке и не предоставлять ему особого обращения. Министр сказал: "Если бы это зависело от меня, Дака сидел бы на электрическом стуле, но мы должны сделать минимум того, что можем сделать для семьи Тамам и израильской общественности, и мы не можем предоставить этому позорному убийце скидки".



Во время оценки ситуации в четверг Бен-Гвир сказал: "Насколько я понимаю, приговор для этого террориста, как и для всех других террористов, - смерть, но он все еще жив; мы, конечно, не можем давать террористам права сверх основных".



В начале недели Дака подал прошение о досрочном освобождении, поскольку его дни сочтены, что опровергнуто теперь, когда его состояние улучшилось.



Решение о досрочном освобождении Даки будет принято на следующей неделе.



В среду состоялось заседание Совета по условно-досрочному освобождению тюрьмы "Маасиягу", на котором обсуждался вопрос об освобождении террориста. Члены совета заслушали заявления как адвоката террориста, так и представителя прокуратуры.



После обсуждения члены комиссии написали: "Было бы правильно изучить факты, юридические претензии и постановление, и для этого суд будет перенесен на 31 мая в 8:30 в тюрьме Маасиягу".



Во время обсуждения Орталь Тамам, племянница Моше Тамама, вместе с другими активистами протестовала у тюрьмы.