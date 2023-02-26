



Топ-инвестор: экономика Израиля “в опасности”

Страна должна решить свой внутренний кризис из-за пересмотра правительственной судебной системы в течение нескольких дней. Об этом в своем интервью 12 Каналу заявил Шломо Доврат, один из ведущих израильских инвесторов в сфере технологий.



“Я считаю, что мы переживаем опасный момент, подобного которому я не помню уже много лет“, — сказал он.



Доврат, который, по данным 12-го канала, не давал интервью уже 20 лет, нарушил молчание из-за сильного беспокойства.



"За 40 лет мы построили великолепную экономику, впечатляющую высокотехнологичную промышленность", - сказал Доврат, но планы правительства ведут к "опасности" для экономики и общества "на таком уровне, какого я не припомню".



"Мы наблюдаем резкий рост надбавки за риск для инвестиций в Израиль", — сказал он, отметив, что деньги уходят из Израиля, и большая их часть, вероятно, не вернется.



По словам Доврата, иностранные инвесторы "не будут вкладывать средства в страну, в которой нет определенности, политической стабильности и независимой системы правосудия, способной защитить их права собственности".



Он сказал, что в связи с этим Нетаниягу должен действовать быстро.



"Рынки голосуют ногами. Миллиарды долларов уходят из Израиля каждый день… В советах директоров компаний, в которые мы инвестируем, иностранные инвесторы говорят: "Риск Израиля сейчас слишком высок, выводите деньги из Израиля". Это то, что мы слышим, а не от одной или двух компаний. Это широко распространено", — сказал он.



Некоторые израильские технологические компании заявили, что планируют перенести свою деятельность за пределы страны из-за реформы.



"Каждый день, который проходит, а кризис не разрешается, подвергает нас огромному риску. Время идет. Мы должны действовать, и быстро", - сказал Доврат.



"В тот момент, когда индустрия высоких технологий покинет Израиль или экономика ослабнет в целом и иностранные инвесторы перестанут приезжать сюда - стоимость жизни резко возрастет, проценты по ипотечным кредитам резко возрастут", - сказал он.



"У нас не будет денег на больницы, инфраструктуру, здравоохранение... и, конечно, безопасность", - предупредил он.



"У нас нет времени на политику... [Она] не может закончиться многомесячными переговорами и компромиссом в последнюю минуту. Если этот процесс затянется на месяцы, то уже нечего будет исправлять", - сказал он, добавив, что "никогда не видел такого беспокойства среди иностранных инвесторов".



Доврат также призвал президента Ицхака Герцога найти компромисс "в течение нескольких дней".



"Они должны действовать немедленно. Ни обсуждения, ни переговоры, ни пауза, никаких предварительных условий. Никаких игр эго, никаких игр власти. Соглашение в течение нескольких дней. Времени нет. Мы в страшной опасности", - сказал он.

