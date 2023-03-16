



Тель-Авив остановят в 09:00

В преддверии акций протеста против правовой революции в рамках "Дня эскалации сопротивления" полиция опубликовала правила дорожного движения у правительственного комплекса в Тель-Авиве.



Начиная с 9:00 утра, для движения будут закрыты:



Улица Каплан от улицы Ибн Гвироль до дороги Менахем Бегин в обоих направлениях, Каплан- пересечение Менахем Бегин на севере и юге, съезды с Гешер Ха Шалом будут закрыты на севере и юге, Игаль Алон-Ха Шалом на западе, Игаль Алон - Тоцерет Ха Арец, ХаШалом - Алият Ха Нуар на восток, Игаль Алон - Ха Шалом на юг, Игаль Алон - Ицхак Саде на север, Ицхак С де - Ха Масгер на север.



Кроме того, с улицы Бен Авигдор можно будет невозможно выехать на улицу Ха Масгер.