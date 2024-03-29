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Татьяна Лазарева стала причиной для разработки нового законопроекта
29.03.2024 23:30 MIGnews.com

Татьяна Лазарева стала причиной для разработки нового законопроекта

Кляузническая организация России "Зов народа" призвала Госдуму и ФСБ запретить иноагентам выдвигаться в депутаты и занимать госдолжности. 

Причиной стало заявление артистки Татьяны Лазаревой о ее желании баллотироваться в Мосгордуму. Лазарева сейчас проживает в Испании и топит за поражение России. Несмотря на свое вынужденное отчуждение, она решила поучаствовать в сентябрьских выборах 2024 года.

В Госдуме уже отреагировали и пообещали обсудить и разработать соответствующий законопроект. 
 

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