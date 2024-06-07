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Талибан призывает Германию не депортировать афганских беженцев в третьи страны
07.06.2024 12:39 MIGnews.com

Талибан призывает Германию не депортировать афганских беженцев в третьи страны

Талибан призвал Германию решить проблему депортации афганских граждан по дипломатическим каналам.

Это заявление прозвучало в ответ на планы немецких чиновников депортировать афганцев, считающихся "нарушителями".
Абдул Кахар Балхи, представитель министерства иностранных дел, возглавляемого талибами, выразил надежду, что Германия будет придерживаться международных конвенций и воздержится от депортации афганских беженцев в третьи страны.

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"Талибан призывает немецких чиновников решить этот вопрос с помощью четких и нормальных консульских процедур и рационального механизма, основанного на двусторонних соглашениях", - говорится в его заявлении.

Обращение последовало за заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о том, что министерство внутренних дел его страны ведет переговоры с соседними с Афганистаном странами, чтобы облегчить депортацию "опасных преступников" из Германии.
 

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