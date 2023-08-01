



Тали Готлиб: Я не признаю решение БАГАЦа об отклонении закона о судебной реформе

Ожидаемое решение БАГАЦа об отмене Закона об “основании разумности”, принятого на прошлой неделе, будет “недействительным”, и “другим ветвям власти не нужно его соблюдать”, написала во вторник, 1 августа, депутат Кнессета от партии “Ликуд” Тали Готлиб в Twitter.



“БАГАЦ не имеет права вмешиваться в Основные законы”, – заявила Готлиб в своем твите. “Мне жаль разочаровывать вас, судьи БАГАЦа, вы определенно не выше закона. Решение без полномочий недействительно, поэтому я не буду уважать вмешательство в Основные законы”, – добавила она.



Пост Готлиб появился на следующий день после того, как партия “Ликуд” выступил с заявлением, предостерегающим БАГАЦ от возможного вмешательства в Основные законы.



“Правительство Израиля всегда заботилось о соблюдении закона и постановлений БАГАЦ, а Высокий суд всегда заботился о соблюдении Основных законов”, – указывается в заявлении партии “Ликуд”. “Оба этих столпа служат основой верховенства закона в Израиле и баланса между ветвями власти в каждой демократии. Любое отклонение от одного из этих принципов нанесет большой ущерб израильской демократии, которая в наши дни нуждается в спокойствии, диалоге и ответственности”.