



Тайное письмо Навального Щаранскому впервые опубликовано в СМИ

В СМИ впервые было опубликована тайная переписка российского оппозиционера Алексея Навального экс-министром Израиля Натаном Щаранским.



Письмо предоставила после смерти российского политика американская журналистка Барри Вайс.



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Оно адресовано "узнику Сиона". Навальный выражал свою благодарность за книгу Щаранского "Не убоюсь зла", которую прочитал в СИЗО.



"Ваша книга дает надежду, потому что схожесть двух систем, СССР и путинской России, их идейная близость, их лицемерие как основа строя, их преемственность гарантирует и такой же неминуемый крах, как и тот, что мы наблюдали", - писал Навальный.



По данным газеты Israel Hayom, в ответном письме Щаранский написал Навальному, что это письмо его потрясло.



"Дорогой и очень уважаемый Алексей, Ваше письмо потрясло меня. Сама мысль о письме, пришедшем из того же СИЗО, где Вы находитесь взаперти 128 дней, меня трогает. Как будто я старик, получающий письмо от своей "Alma Mater", из университета, где я провел юность... Алексей, оставайся свободным человеком, так ты повлияешь на миллионы душ во всем мире", - ответил Щаранский.