



Таиланд запретит рекреационную марихуану к концу 2024 года

Министр здравоохранения Таиланда Чолнан Шрикаев заявил, что к концу 2024 года в стране будет запрещена рекреационная марихуана, но ее использование в медицинских целях будет разрешено.



Таиланд запретит рекреационное использование марихуаны к концу этого года, но по-прежнему будет разрешено ее использование в медицинских целях, сообщил министр здравоохранения в интервью агентству Reuters.



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После того как Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, разрешившей медицинское употребление в 2018 году, а затем рекреационное в 2022 году, в стране появились десятки тысяч магазинов по продаже марихуаны, и, по прогнозам, к следующему году их стоимость достигнет 1,2 миллиарда долларов.



Критики говорят, что разрозненные правила были приняты в спешке, в течение недели после декриминализации, и правительство разработало новый закон о регулировании употребления каннабиса, который, как ожидается, вступит в силу к концу года. По словам министра здравоохранения Чолнана Шрикаева, в следующем месяце законопроект поступит на утверждение в кабинет министров, а затем отправится в парламент, чтобы быть принятым до конца года.

