



Таджики массово бегут из России после теракта в Крокусе

По данным министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, после теракта в подмосковном концертном зале 22 марта, из России в Таджикистан устремился поток трудовых мигрантов.



Неделю назад боевики открыли огонь из автоматического оружия по посетителям концерта, что стало самым страшным терактом в России за последние два десятилетия, в результате которого погибли по меньшей мере 144 человека.



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Четверо из предполагаемых стрелков являются гражданами Таджикистана и были арестованы вместе с семью другими подозреваемыми, некоторые из которых также являются выходцами из бывшей советской среднеазиатской страны.



"Мы получаем много звонков. Скорее всего, это не жалобы на притеснения, а страх наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас мониторим ситуацию, у нас больше людей приезжает в Таджикистан, чем уезжает", - цитирует российское государственное информационное агентство ТАСС заместителя главы министерства Шахнозу Нодири.



На этой неделе в Таджикистане были задержаны девять человек, подозреваемых в связях с массовым расстрелом, а также с боевой группировкой "Исламское государство", взявшей на себя ответственность, сообщил агентству Reuters источник в органах безопасности Таджикистана.



Министерство труда Таджикистана ожидает, что отток мигрантов из России будет временным.

