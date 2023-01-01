



Сыграет ведьму. Продолжение славной карьеры Рины Мацлиах

Бывшая журналистка и комментатор 12-го канала, 66-летняя Рина Мацлиах, около месяца назад объявила о своем уходе.



В письме, которое она отправила сотрудникам компании, она с волнением попрощалась с ними и написала: "Пришло время уйти на пенсию".



Теперь в сети появились сообщения о том, что она станет ведущей в программе на конкурирующем 13-м канале.



Рина говорит: "Я вышла для того, чтобы Амит Сегаль тоже вошел в "Встречу с прессой", всех остальных программ ему недостаточно".



Мацлиах, вышедшая на пенсию после 40-летней карьеры в журналистике, участвует в съемках фильма "Гадкий утенок" (временное название) от HOT, который был создан Диной Сандерсон и Ювалем Шаферманом как продолжение "Ури Вала" - и играет роль ведьмы.