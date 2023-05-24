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Связанная с ХАМАСом студенческая организация выиграла "выборы" в вузе ПА
24.05.2023 21:27 Алина Груднева

Связанная с ХАМАСом студенческая организация выиграла "выборы" в вузе ПА

Связанная с ХАМАСом студенческая организация выиграла голосование в Бирзейтском университете недалеко от Рамаллы.

Об этом сообщает AFP.

Палестинские студенты поддержали ХАМАС, выступив таким образом против председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Она размахивали флагами в поддержку террористической органищации во время дебатов перед выборами в студенческий совет в вузе. Это произошло в то время, как палестинцы не проводили "всеобщих выборов" в ПА с 2006 года.

Согласно результатам, блок, поддерживающий террористическую организацию, набрал 25 голосов от представителей студенческого совета, а ФАТХ поддержали лишь 20 человек.
 

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