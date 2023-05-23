



Сунак призвал прекратить "замораживать" войну в Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "абсолютно неправильными" попытки заморозить войну в Украине на том этапе, на котором она находится, и призвал их прекратить.



Так во время своего выступления в парламенте Сунак ответил бывшему лидеру лейбористов Джереми Корбину, который призвал к прекращению огня в Украине и предложил Британии поддержать международные призывы к прекращению боевых действий в Украине.



"Премьер-министр прав, что прекращение огня – это не мир, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и будет становиться все хуже и хуже", – сказал Корбин.



Сунак ответил, что не может согласиться с ним.



"Прекращение огня не является справедливым и длительным миром для Украины. Россия осуществила незаконное и неспровоцированное вторжение. Она совершила ужасные военные преступления, и правильным и единственным ответом на это является вывод Россией ее войск из Украины, а все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, являются абсолютно неправильными, и они должны быть отвергнуты", – заявил Сунак, подчеркнув, что другие страны согласились с принципом "справедливого и прочного мира", который базируется на уставе ООН, территориальной целостности и суверенитете.



"Мы будем продолжать гарантировать, чтобы мир в Украине был таким, которого она заслуживает, который является действительно справедливым и длительным", – добавил Сунак.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что посредничество между Украиной и Россией в вопросах завершения полномасштабной войны и мирного урегулирования является приемлемым только тогда, если оно соответствует двум "основополагающим принципам", напоминает "Европейская правда".



Кулеба также предостерег от появления мирных планов для Украины "как грибов после дождя".