



Сунак попросил "на выход" помощника, призывавшего к прекращению огня в Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил помощника-консерватора Пола Бристоу с должности парламентского секретаря в министерстве технологий после того, как тот призвал к "прекращению огня" в Газе.



На прошлой неделе он написал главе британского правительства о том, что Израиль "осуществляет коллективное наказание". Также он призывал к обеспечению постоянного потока гумпомощи для "обычных палестинцев, которые в ней нуждаются больше всего".



В понедельник, 30 октября, консерватора попросили "на выход". На Даунинг-стрит не стали вдаваться в подробности.



"Пола Бристоу попросили покинуть свой пост в правительстве после комментариев, которые не соответствовали принципам коллективной ответственности", — отметил представитель Даунинг-стрит.