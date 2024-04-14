



Сунак поблагодарил британских пилотов, оказавших помощь Израилю

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Королевские ВВС сбили "несколько беспилотников" во время ночного нападения Ирана на Израиль.



По словам британского премьер-министра, нападение Ирана было "опасной и ненужной эскалацией", и операция RAF спасла жизни людей в Израиле и соседних странах.



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"Я хочу отдать должное храбрости и профессионализму наших пилотов, которые летели навстречу опасности, чтобы защитить гражданское население", - говорит он.

