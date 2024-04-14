Новости » Политика
Сунак поблагодарил британских пилотов, оказавших помощь Израилю
14.04.2024 14:55 MIGnews.com

Сунак поблагодарил британских пилотов, оказавших помощь Израилю

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Королевские ВВС сбили "несколько беспилотников" во время ночного нападения Ирана на Израиль.

По словам британского премьер-министра, нападение Ирана было "опасной и ненужной эскалацией", и операция RAF спасла жизни людей в Израиле и соседних странах.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Я хочу отдать должное храбрости и профессионализму наших пилотов, которые летели навстречу опасности, чтобы защитить гражданское население", - говорит он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы