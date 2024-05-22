



Сунак назначил выборы в Великобритании на 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о проведении общенациональных выборов, назвав 4 июля датой голосования, в котором, как ожидается, его правящие консерваторы проиграют оппозиционной Лейбористской партии после 14 лет пребывания у власти.



Покончив с многомесячными спекуляциями по поводу того, когда он назначит новые выборы, 44-летний Сунак вышел из своего офиса на Даунинг-стрит и объявил, что назначает выборы раньше, чем ожидали некоторые, - рискованная стратегия, поскольку его партия отстает в опросах.



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"Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее", - говорит он, перечисляя основные моменты своей работы в правительстве, включая введение так называемой схемы отпусков, которая помогла бизнесу пережить пандемию COVID-19. "4 июля у нас будут всеобщие выборы".



Сунак идет на выборы не только с большим отставанием от Лейбористской партии в опросах, но и в некоторой изоляции от некоторых членов своей партии, все больше завися от небольшой команды советников, которые помогают ему вести кампанию, которая обещает быть некрасивой.



Но, похоже, он решил, что, учитывая некоторые экономические успехи, такие как снижение инфляции и самые высокие темпы роста экономики за последние три года, сейчас самое время рискнуть и официально представить избирателям свою программу на новый срок.

