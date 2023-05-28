



Султан Омана прибыл в Иран с двухдневным визитом: встретился с Раиси

Султан Омана Хайтам бин Тарик, чья страна Персидского залива долгое время была посредником между Ираном и Западом, прибыл в Тегеран с двухдневным визитом.



Его поездка состоялась всего через два дня после того, как Тегеран освободил бельгийского гуманитарного работника Оливье Вандекастиле из почти 15-месячного заключения в обмен на дипломата Ассадоллу Асади, который был задержан в Бельгии в связи с заговором 2018 года с целью взорвать митинг иранской оппозиции под Парижем.



Султанат Персидского залива помог облегчить обмен пленными.



По прибытии в Тегеранский аэропорт Мехрабад султана встретил первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а затем он встретился с президентом Ирана Эбрагимом Раиси во дворце Садабад на севере Тегерана.



В преддверии его визита газета Asharq al-Awsat процитировала слова министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Хамада аль-Бусаиди, который сказал, что визит происходит "в целях конструктивного сотрудничества и консультаций по различным вопросам на региональной и международной аренах".



Визит оманского лидера состоится через год после того, как Раиси посетил Маскат, и следует за соглашением о сближении между Саудовской Аравией и Ираном, о котором было объявлено в марте при посредничестве Китая.



Бусаиди сказал, что Оман с оптимизмом смотрит на то, что "историческая" поездка султана в Иран будет "полезной в региональном и глобальном плане".



Оман имеет тесные связи с Ираном и играл посредническую роль между Тегераном и США в подготовке к ядерной сделке, достигнутой Ираном и мировыми державами в 2015 году.



Сообщалось, что султанат провел секретные переговоры между США и Ираном перед подписанием соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД, который освободил Иран от международных санкций в обмен на ограничение его ядерной программы.



СВПД рухнул в 2018 году после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из него и вновь ввел санкции, что побудило Иран приостановить выполнение собственных обязательств по сдерживанию ядерной активности.



Переговоры о возобновлении ядерной сделки, начавшиеся в апреле прошлого года, пока не принесли результатов.



Последний визит оманского султана в Иран был в 2013 году, когда Кабус бин Саид Аль Саид посетил Тегеран во время президентства Хасана Роухани, который находился у власти при заключении сделки 2015 года.



Султан Кабус также поддерживал хорошие отношения с Тегераном и выступал в качестве посредника между западными странами и Ираном.

